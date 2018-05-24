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Мусорные полигоны Татарстана переполнены

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Росприроднадзор Татарстана обследовал мусорные полигоны и выяснил, что их дальнейшее использование может привести к негативным последствиям. Остаточная вместимость всех свалок составляет 10 млн куб. м, этого хватит всего на три года.

Большинство полигонов Арского, Тетюшского, Алькеевского, Бугульминского, Зеленодольского, Дрожжановского, Лаишевского, Сармановского районов уже практически достигли предельной загрузки. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Напомним, с 21 мая в Подмосковье завезти мусор на полигон твердых коммунальных отходов можно, только имея электронный талон. Компания-перевозчик должна зарегистрироваться на специальном портале. Помимо перехода на цифровую платформу учета отходов, власти усилили надзор за незаконным захоронением мусора.

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