Кремль не отслеживает поездки российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся возможного прибытия в Израиль бизнесмена Романа Абрамовича для получения гражданства этой страны, отметил, что Кремль не отслеживает поездки российских предпринимателей.

«Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения, поездки наших предпринимателей», — сказал он.

Ранее, 24 мая, газета Israel Hayom сообщила, что Абрамович в четверг прибудет в Израиль, где может начать процедуру получения гражданства страны.

В публикации отмечалось, что бизнесмен принял данное решение после проблем с получением британской визы.

Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», занял 13-ю строчку в списке богатейших резидентов Великобритании. Размер его активов вырос по сравнению с прошлым годом на £1,2 млрд и равен £9,333 млрд.