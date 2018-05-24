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Уголовное дело завели после гибели ребенка при ДТП в Брянской области

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Четырехлетний мальчик скончался в результате столкновения двух машин в Почепском районе Брянской области. По факту нарушения правил движения возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на трассе Брянск–Новозыбков–Погар. 62-летний водитель Nissan при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю «ВАЗ», которым управляла 24-летняя женщина. В результате столкновения травмы получили четыре человека. Четырехлетний пассажир «ВАЗа» скончался на месте, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщал портал iz.ru, в Ульяновской области в массовом ДТП погибли три человека. При столкновении двух «ВАЗов» один из автомобилей бросило на встречную полосу под грузовик. Смертельные травмы получили три пассажира.

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