Прямой эфир

Проход в Московский зоопарк по карте «Тройка» приостановлен

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проход на территорию Московского зоопарка по транспортной карте «Тройка» временно приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Оплата прохода в зоопарк при помощи транспортной карты будет временно недоступен с 24 мая по техническим причинам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В администрации зоосада заверили, что работа терминала карты «Тройка» будет восстановлена в ближайшее время. Возможность оплатить вход в Московский зоопарк с карты «Тройка» появилась у москвичей и гостей столицы с августа 2015 года.

С 1 мая в Московском зоопарке действует программа «Бодрое утро», в рамках которой доступ на территорию зоосада начинается на полтора часа раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детеныш краснокнижного дагестанского тура родился в Московском зоопарке
Летучих мышей в Московском зоопарке разбудили после зимовки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017