Проход в Московский зоопарк по карте «Тройка» приостановлен

Проход на территорию Московского зоопарка по транспортной карте «Тройка» временно приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Оплата прохода в зоопарк при помощи транспортной карты будет временно недоступен с 24 мая по техническим причинам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В администрации зоосада заверили, что работа терминала карты «Тройка» будет восстановлена в ближайшее время. Возможность оплатить вход в Московский зоопарк с карты «Тройка» появилась у москвичей и гостей столицы с августа 2015 года.

С 1 мая в Московском зоопарке действует программа «Бодрое утро», в рамках которой доступ на территорию зоосада начинается на полтора часа раньше.