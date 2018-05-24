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Петербург будет закупать продовольствие у Псковской области

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В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и и.о. главы Псковской области Михаил Ведерников. Документ будет действовать до 2022 года.

Обе стороны высказали заинтересованность в расширении межрегионального взаимодействия. Так, по словам Полтавченко, Петербург планирует закупать в Псковской области продовольствие. Также перспективным будет сотрудничество с соседним регионом в сфере ЖКХ и здравоохранения, как и партнерские отношения в области туризма. 

И.о. главы Псковской области  также подтвердил заинтересованность в налаживании более тесных связей с Петербургом. Уже сейчас в завершающей стадии находятся переговоры с РЖД о железнодорожном сообщении между Псковом и Петербургом. Это, по словам Ведерникова, позволит регионам реализовать туристический пакет «Санкт-Петербург+». Он предполагает посещение гостями северной столицы Пскова и соседних регионов.

В соглашении прописаны намерения по расширению поставок продовольствия, углубление сотрудничества в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, здравоохранения, образования и подготовки кадров для Пскова, сообщает Псковская лента новостей.

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