Петербург будет закупать продовольствие у Псковской области

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и и.о. главы Псковской области Михаил Ведерников. Документ будет действовать до 2022 года.

Обе стороны высказали заинтересованность в расширении межрегионального взаимодействия. Так, по словам Полтавченко, Петербург планирует закупать в Псковской области продовольствие. Также перспективным будет сотрудничество с соседним регионом в сфере ЖКХ и здравоохранения, как и партнерские отношения в области туризма.

И.о. главы Псковской области также подтвердил заинтересованность в налаживании более тесных связей с Петербургом. Уже сейчас в завершающей стадии находятся переговоры с РЖД о железнодорожном сообщении между Псковом и Петербургом. Это, по словам Ведерникова, позволит регионам реализовать туристический пакет «Санкт-Петербург+». Он предполагает посещение гостями северной столицы Пскова и соседних регионов.

В соглашении прописаны намерения по расширению поставок продовольствия, углубление сотрудничества в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, здравоохранения, образования и подготовки кадров для Пскова, сообщает Псковская лента новостей.