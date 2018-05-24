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Петербургская школьница погибла во время попытки спасти кошку

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В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка погибла, пытаясь спасти кошку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Школьница забирала питомца с подоконника, не удержалась и упала с четвертого этажа дома на Московском проспекте. Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия по пути в больницу, однако ребенок умер в машине. Проводится доследственная проверка, передает ИА FlashNord.

Портал iz.ru писал, маленькая девочка утонула из-за упавшей в воду тапочки в селе Караванное Астраханской области. Трагедия произошла в среду, 16 мая, под мостом канала «Каравенский». Трое детей 8, 9 и 10 лет ушли гулять на детскую площадку, расположенную в 500 м от дома. У восьмилетней девочки в воду упала тапочка, она пыталась ее достать и упала в воду.

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