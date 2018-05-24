Певица Лобода стала мамой во второй раз

Певица Светлана Лобода родила дочку в одной из клиник Лос-Анджелеса. Артистка стала мамой во второй раз — она воспитывает дочку Евангелину.

На странице певицы в соцсети поклонники засыпали свою любимицу многочисленными поздравлениями с пополнением в семье, пишет РЕН ТВ. По неподтвержденной информации, отцом новорожденной является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. В то же время молодая мама официально имя отца девочки пока не называла.

Вес новорожденной — 3 кг, рост — 48 см, сообщает сайт kp.ru. 35-летняя Лобода и ее дочка чувствуют себя хорошо, певица планирует в начале июня прилететь в Москву, чтобы принять участие в церемонии вручения премии «Муз-ТВ».

В минувшем году песня Светланы Лободы «Случайная» стала одной из самых популярных в социальной сети «ВКонтакте».