В Башкирии мать водкой лечила дочь от пневмонии

В городе Учалы в Башкирии будут судить многодетную мать за то, что поила своего тяжелобольного ребенка водкой. Женщина обвиняется в жестоком обращении с ребенком.

Как установила прокуратура, двухлетний ребенок страдал от затрудненного дыхания. Однако мать игнорировала жалобы девочки и за медицинской помощью не обращалась.

В апреле женщина, зная, что дочь тяжело больна, принялась поить ее водкой. В итоге малышка была госпитализирована в критическом состоянии в реанимацию городской больницы, а затем переведена в клинику в Уфе.

Женщина признала свою вину в полном объеме. Сейчас с ней работают органы социальной защиты. Органы опеки направили в суд заявление об ограничении женщины в родительских правах, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

В январе в Челябинске умер трехнедельный младенец. Позже в его крови обнаружили этиловый спирт в концентрации 2%. СК проводит проверку.

В конце 2017 года жительницу Челябинской области обвинили в том, что она поила водкой из бутылочки своего шестимесячного сына. Так она хотела успокоить плачущего ребенка.