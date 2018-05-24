Школы в Ижевске получили два гранта от Министерства образования

Ижевские школы № 27 и № 41 получат гранты от Министерства образования и науки России в размере 1 млн рублей. Они вошли в список 65 учебных заведений России, которые победили в конкурсе.

Школы столицы Удмуртии победили по лоту «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании». Ранее ученики 27-й изобрели долболед — устройство, которое делает насечки на льду, не позволяя пешеходам поскользнуться зимой. Конструкция напоминает сенокосилку, к ней добавили цепь от «Волги» и колеса от мотоблока, передает ИА «Башинформ».

Напомним, в рамках программы УМНИК («Участник Молодежного научно-инновационного конкурса») за 10 лет в России поддержали уже более 17 тыс. молодых стартаперов. Ежегодно в конкурсе участвуют около 20 тыс. претендентов. Многие из обладателей грантов создали очень успешные компании.