Россия пока не определилась с поддержкой роста нефти в рамках венской сделки

Россия пока не определилась, поддержит ли рост добычи нефти в рамках венской сделки ОПЕК+. С таким заявлением выступил глава Минэнерго России Александр Новак в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что решение Москвы будет зависеть от ситуации, которая сложится к тому времени.

Новак добавил, что в июне состоится министерская встреча, на которой будут обсуждаться различные вопросы, в том числе рост добычи нефти, сообщает «РИА Новости».

Участники ОПЕК и страны, не входящие в картель, в конце 2016 года достигли соглашения о сокращении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки. На долю России пришлось 300 тыс. баррелей в сутки. Действие соглашения продлевалось несколько раз вплоть до конца 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24–26 мая. Впервые мероприятие прошло в 1997 году. Ежегодно в нем участвуют более 10 тыс. человек из более 120 стран мира.