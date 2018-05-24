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Открытие ПМЭФ-2018. Прямая трансляция

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума.

В церемонии примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, президент Центральноафриканской Республики Фостин Аршанж Туадера, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, зампредседателя Китайской Народной Республики Ван Цишань и зампредседателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис.

Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли. С приветственным словом к участникам форума обратится губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Девиз форума в этом году - «Создавая экономику доверия». Деловая программа включает дискуссии о влиянии новых технологий на все сферы жизни: участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине.

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