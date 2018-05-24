Кремль не стал комментировать сообщения о возможном назначении Рогозина

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о возможном назначении Дмитрия Рогозина генеральным директором «Роскосмоса».

Песков напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют назначения.

«Не буду [комментировать]. Мы никогда не анонсируем», — ответил пресс–секретарь главы государства на вопрос журналиста.

Дмитрий Рогозин курировал в правительстве РФ оборонно-промышленный комплекс и не вошел в обновленный состав кабмина. 14 мая СМИ сообщили, что Рогозин может быть назначен на должность главы «Роскосмоса».