Прямой эфир
Сюжет:

Силуанов пообещал шесть лет не менять налоги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России не будет менять налоги в следующие шесть лет, заявил министр финансов Антон Силуанов корреспонденту iz.ru в кулуарах ПМЭФ-2018.

ФНС расскажет банкам о счетах бизнеса
Качественным заемщикам станет проще получать кредиты

«А государство, что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь – это налоги. И мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла, мы не будем менять налоги», — сказал он.

Вместе с тем министр уточнил, что налоговую систему ждет «определенная настройка». По его словам, необходимо упростить налоговые взаимоотношения для большого слоя индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и самозанятых, чтобы они могли открыться и работать «в белую».

Ранее в мае газета «Известия» сообщала, что самозанятых хотят обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медстрахования. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». Одной из тем в рамках деловой программы форума будет налоговая политика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Зеленую» микрогенерацию избавят от налогов
От уплаты НДФЛ освободят доходы от микрогенерации в объеме 150 тыс. рублей
Особый правовой режим создадут в Приморье и Калининградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017