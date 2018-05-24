Силуанов пообещал шесть лет не менять налоги

Правительство России не будет менять налоги в следующие шесть лет, заявил министр финансов Антон Силуанов корреспонденту iz.ru в кулуарах ПМЭФ-2018.

«А государство, что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь – это налоги. И мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла, мы не будем менять налоги», — сказал он.

Вместе с тем министр уточнил, что налоговую систему ждет «определенная настройка». По его словам, необходимо упростить налоговые взаимоотношения для большого слоя индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и самозанятых, чтобы они могли открыться и работать «в белую».

Ранее в мае газета «Известия» сообщала, что самозанятых хотят обязать делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медстрахования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». Одной из тем в рамках деловой программы форума будет налоговая политика.