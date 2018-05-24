Прямой эфир

Илон Маск собирается запустить распознающий фейковые новости сервис Pravda

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск создаст сервис, на котором любой желающий сможет оценивать правдивость публикаций СМИ. Он будет назваться Pravda. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda», — написал Маск.

Сервис, по задумке Маска, должен быть защищен от ботов, а также уметь находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для распространения лжи и дезинформации.

По словам бизнесмена, благодаря этому сервису редакторы, журналисты и издания будут задумываться о рейтинге надежности.

Некоторые пользователи высказали мнение, что название Pravda было выбрано не случайно — судя по нему, подразумеваются некие злоумышленники из России. Существует и версия, что Маска злят публикации о проблемах в его компаниях, регулярно выходящие в СМИ.

Маск выложил опрос, в котором пользователи могут выразить свое отношение к созданию такого сайта. Большая часть опрошенных — 300 тыс. человек — высказались за открытие сервиса.

При этом Маск предложил журналистам, выступающим против его создания, написать соответствующую статью и предложить читателям голосовать против.

Ранее основатель и совладелец соцсети Facebook Марк Цукерберг также пообещал бороться с фейками в интернете, напоминает «Ридус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» раскритиковали за позднее создание системы — конкурента SpaceX
Маск показал космический корабль для доставки туристов на Луну

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017