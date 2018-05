Илон Маск собирается запустить распознающий фейковые новости сервис Pravda

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск создаст сервис, на котором любой желающий сможет оценивать правдивость публикаций СМИ. Он будет назваться Pravda. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda», — написал Маск.

Сервис, по задумке Маска, должен быть защищен от ботов, а также уметь находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для распространения лжи и дезинформации.

По словам бизнесмена, благодаря этому сервису редакторы, журналисты и издания будут задумываться о рейтинге надежности.

Некоторые пользователи высказали мнение, что название Pravda было выбрано не случайно — судя по нему, подразумеваются некие злоумышленники из России. Существует и версия, что Маска злят публикации о проблемах в его компаниях, регулярно выходящие в СМИ.

Маск выложил опрос, в котором пользователи могут выразить свое отношение к созданию такого сайта. Большая часть опрошенных — 300 тыс. человек — высказались за открытие сервиса.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …