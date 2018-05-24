Памятник врачам и медсестрам хотят установить в Липецке

Памятник врачам и медицинским сестрам может появиться в Липецке благодаря инициативе Сергей Богословского. Свою инициативу он разместил на «Портале неравнодушных».

Автор инициативы аргументирует свое предложение тем, что в городе множество памятников представителям разных профессий, но монументов деятелям медицины в городе нет, сообщает Lipetskmedia.

Также он отметил, что хочет разработать проект памятника и обсудить его размещение с общественностью. Памятник должен находиться в общественном месте, а не на территории какой-либо больницы.

Для того чтобы инициативу рассмотрели соответствующие органы, необходимо набрать более 500 голосов.