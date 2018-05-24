В ДНР рассказали о ликвидации группы украинских диверсантов под Донецком

Представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал о ликвидации под Донецком группы украинских диверсантов.

Выявить и обнаружить группу диверсантов удалось «благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР», отметил он.

«Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР группу террористов во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад удалось выявить и уничтожить», — заявил Басурин накануне, сообщает «Газета.ру». Диверсанты пытались проникнуть в ДНР с позиций украинской армии севернее Марьинки, в западном направлении от Донецка. Они шли в направлении Петровского района столицы ДНР, добавил он.

21 мая в ДНР заявили о пленении трех ополченцев украинскими военными.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.