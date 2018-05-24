Прямой эфир

Дополнительные 265 млн рублей направят на дороги Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодаря перераспределению финансов и работе с федеральным центром на реализацию программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014–2020 годы» были направлены дополнительные 265 млн рублей. Постановление об этом было принято 23 мая на заседании правительства региона.

Денежные средства будут направлены на содержание и ремонт дорожного покрытия в муниципалитетах. Также из этой суммы планируют развивать велотранспортную инфраструктуру, сообщает 1ul.ru.

Как рассказал министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Дмитрий Вавилин, к ремонтным работам уже приступили. На данным момент ведется ремонт на улицах Промышленной, Рябикова, Врача Михайлова, а также на Димитровградском шоссе.

В этом году на дорожные работы будет направлено порядка 900 млн рублей. Программа проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Литературные остановки» появились в Ульяновске
Более 3,5 млрд рублей выделят на содержание дорог в Ростовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017