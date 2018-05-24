Дополнительные 265 млн рублей направят на дороги Ульяновской области

Благодаря перераспределению финансов и работе с федеральным центром на реализацию программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014–2020 годы» были направлены дополнительные 265 млн рублей. Постановление об этом было принято 23 мая на заседании правительства региона.

Денежные средства будут направлены на содержание и ремонт дорожного покрытия в муниципалитетах. Также из этой суммы планируют развивать велотранспортную инфраструктуру, сообщает 1ul.ru.

Как рассказал министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Дмитрий Вавилин, к ремонтным работам уже приступили. На данным момент ведется ремонт на улицах Промышленной, Рябикова, Врача Михайлова, а также на Димитровградском шоссе.

В этом году на дорожные работы будет направлено порядка 900 млн рублей. Программа проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».