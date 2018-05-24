Эксперт прокомментировал отказ морпехов украинского батальона сменить береты

Для украинской власти важнее не суть явления и решение проблем, а символы и демонстрация каких-то позиций. Таким образом заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал отказ бойцов 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины сменить цвет беретов по указу президента Украины Петра Порошенко.

«Такое поведение характерно для украинской власти в целом и для Порошенко в частности. <…> В данном случае дело не в том, что Порошенко не нравится цвет беретов феодосийской, а значит, по сути, относящейся к Крыму морской пехоты, а в том, что Украина навсегда потеряла полуостров. <…> какая-то реакция нужна, вот и придумывают», — заявил Жарихин в беседе с RT.

Информация о том, что служащие Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты Украины не надели новые береты цвета морской волны и появились перед Порошенко в старых черных беретах, появилась 23 мая. После этого ВМФ Украины выступил с официальным заявлением, что это решение является личной позицией морских пехотинцев, и большинство из них уже уволены в запас.

По мнению политолога, ситуация ожидаемая, «на различного рода несогласия в ответ идут репрессии». Кроме того, он напомнил, что значительная часть личного состава украинского флота и морпехи остались в Крыму и приняли российскую присягу.

Отказ некоторых морских пехотинцев Украины менять береты на новый цвет прокомментировал и украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, поведение морпехов связано с отказом воспринимать Порошенко как главнокомандующего, сообщает НСН.

23 мая Порошенко в ходе визита в Николаев объявил о создании в стране новых войск морской пехоты. В 2017 году он сообщал о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Также Порошенко сообщал о смене у украинских десантников голубых беретов на темно-бордовые.