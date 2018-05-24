Мужчина погиб при столкновении с припаркованным авто на трассе «Урал»

Водитель грузовика погиб при столкновении с другим припаркованным грузовиком на трассе «Урал» М5 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

Авария произошла сегодня ночью, 24 мая, около 2:00, на 1181-м км автодороги «Урал». Мужчина 1985 года рождения, управляя грузовиком Hino 500 аф-476700, потерял управление над автомобилем и врезался в стоящий на обочине с включенными аварийными сигналами грузовик MAN, сообщает НИА «Самара».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Hino получил различные телесные травмы и погиб до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.