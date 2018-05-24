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В Твери научат правильному составлению родословной

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Жителей Твери научат тому, как правильно составлять родословную. В областной библиотеке имени Горького завтра, 25 мая, состоится семинар «История моей семьи».

Проект осуществляется при поддержке культурно-просветительского фонда «Ника». Его участникам предоставят возможность пообщаться с директором «Бюро исторических исследований» Дмитрием Каштановым. Он будет рассказывать о том, как восстановить родословную и построить семейное древо, передают «Тверские ведомости».

Организаторы семинара отмечают, что достоверная информация о предках хранится в государственных архивах. Надо лишь уметь ее найти, составив правильный запрос. На встрече будут учить работе с архивными документами и проведению генеалогического исследования.

Осенью портал iz.ru сообщал о том, что поп-певец Филипп Киркоров нашел свои корни в Екатеринбурге.

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