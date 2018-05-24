Умерла самая старая жительница Британии

Самая старая жительница Великобритании Бесси Кэмм умерла в возрасте 113 лет в английском городе Ротерем. Последние годы она жила в доме престарелых.

Однажды на вопрос, в чем секрет ее долгой жизни, женщина в ответ назвала три, по ее мнению, главных составляющих.

«Тяжелая работа, знание прекрасных людей и хорошая еда. У меня была хорошая жизнь в качестве медсестры», — приводит ее слова Daily Mail.

Oldest Briton dies aged 113 https://t.co/fp22kAZlgt — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 24, 2018

Бесси Кэмм родилась в Сваделле, Северный Йоркшир, 20 июня 1904 года. На ее памяти на троне сменились пять британских монархов. Она трудилась в госпитале во время Второй мировой войны и спасла не одну жизнь. Титула самой пожилой британки Бесси Кэмм удостоилась в 2016 году.

Ранее 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова вошла в Книгу рекордов России как самый пожилой житель страны. В марте женщина проголосовала на выборах президента РФ.