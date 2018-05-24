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Сильные ливни и шквалистый ветер надвигаются на Крым

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Спасатели предупреждают о сильных ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре в Крыму. Предупреждение сохраняется до конца суток.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главное управление МЧС по Крыму, погода резко изменится в ближайшие два-три часа. При грозе порывы ветра могут достигать 22 м/с. Температура при этом по-прежнему будет достигать +28 градусов.

В связи с этим спасатели советуют жителям не совершать никаких поездок в ливень, не находиться во время грозы рядом с деревьями, не парковать под ними автомобили.

До недавнего времени аграрии Крыма жаловались на весеннюю засуху. Дождей весной практически не было в пяти регионах. По словам главы республики Сергея Аксенова, сумма ущерба от засухи составила более 1 млрд рублей.

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