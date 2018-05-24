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Все крупные заводы Нижнего Тагила превысили норму выбросов в два раза

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В апреле почти все крупные предприятия Нижнего Тагила двукратно превысили норму допустимых выбросов в водоемы. Проблему обсудили на совещании под председательством мэра Сергея Носова. 

Данные о загрязнениях по отдельным категориям значительно варьируются. Носов предположил, что при соблюдении технологии производства, а также при своевременном обнаружении проблем в работе оборудования, показатели могут вернуться в пределы нормы, сообщает TagilCity.ru. Мэр города напомнил, что Нижний Тагил вновь попал в майский указ президента и вопросы экологии будут постоянно на повестке дня.

Как ранее писал портал iz.ru, прокуратура провела проверку и обнаружила, что завод по производству ферровольфрама в Копейске Челябинской области работает с нарушениями. Ведомство требует закрыть предприятие. Выхлопы ООО «ИПТ» достигали Челябинска. Выяснилось, что у завода нет разрешения на выброс вредных веществ и проекта санитарно-защитной зоны. 

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