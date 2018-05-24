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Отец украл двухлетнего сына из детсада в Новосибирске

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Житель Новосибирска выкрал из детского сада своего двухлетнего ребенка. Так он отреагировал на решение суда, который постановил, что во время слушания дела о разводе мальчик будет жить с мамой.

После того как 25-летний мужчина забрал мальчика из садика, он отвез его в квартиру к своим родителям. Именно туда пришла мать ребенка, позвав на подмогу судебных приставов.

Однако не увещевания бывшей супруги, ни уговоры приставов не заставили отца мальчика пойти на уступки. Мужчину смогла вразумить лишь прибывшая на место группа быстрого реагирования.

Портал vn.ru напоминает, что несколько лет назад в Новосибирске отец четырехлетнего мальчика выкрал его из детского сада. Они по-прежнему находятся в розыске.

Портал iz.ru осенью сообщал о том, что в Мурманске из детского сада свою дочь похитила мать, лишенная родительских прав. Позже ребенка нашли в квартире женщины — мать и дочь мирно спали.

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