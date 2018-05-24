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Источник опроверг данные об авиаударе коалиции США по армии Сирии

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Военный источник опроверг информацию, распространенную ранее сирийским национальным агентством САНА, согласно которой международная коалиция под эгидой США нанесла авиаудар по позициям правительственных сил Арабской Республики. Об этом 24 мая сообщает «РИА Новости».

В Пентагоне также отказались подтвердить данные об авианалете.

В ночь на 24 мая в СМИ появилась информация о том, что ВВС коалиции атаковали сирийскую армию в районе провинции Дейр-эз-Зор. Аналогичные заявления также сделало движение «Хезболла», по данным которого удары наносились неподалеку от нефтяной станции Т-2.

Днем ранее, 23 мая, в Главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ сообщили об окончании операции по освобождению Дамаска от террористов. Там заявили о полном уничтожении боевиков ИГ (запрещена в России), остававшиеся в бывшем лагере палестинских беженцев Ярмук, который являлся был «последним оплотом террористов» в столице Сирии.

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