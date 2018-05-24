Кнопки тревожной сигнализации появятся в автобусах Омска

Автобусы в Омской области решили оснастить кнопками тревожной сигнализации. Регион вошел в число участников проекта вневедомственной охраны Росгвардии, в рамках которого планируется подключение сигнализации на общественном транспорте.

Как уточняет ИА «Город55», предполагается, что в экстренной ситуации водитель нажмет кнопку, и навигационное оборудование в автоматическом режиме определит его координаты, после чего они будут переданы по каналам GPRS/SMS на пульт дежурному офицеру ближайшего подразделения вневедомственной охраны.

Договоренность об установке тревожных кнопок заключена с властями Омска — системой оборудуют 69 автобусов. На машинах скорой помощи такое оборудование уже установлено.

В главном управлении вневедомственной охраны Росгвардии заявили, что до 2023 года система сигнализации будет установлена в общественном транспорте крупных городов страны.

Кнопка подключается бесплатно, однако с вневедомственной охраной должен быть заключен договор на реагирование. В среднем по России он стоит 350–450 рублей в месяц за одно транспортное средство.

Генпрокуратура ранее сообщала о том, что в 2017 году в России на транспорте было совершено 38,6 тыс. преступлений.

Портал iz.ru 8 апреля сообщал о том, что в американском городе Рокфорд штата Иллинойс неизвестный открыл стрельбу по пассажирам частного автобуса. Погибли три человека.