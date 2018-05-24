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Полтавченко заявил о выгоде ПМЭФ для бюджета Петербурга

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Фото: ПМЭФ/ТАСС/Юрий Смитюк
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Проведение Петербургского международного экономического форума выгодно городу, потому что это новые контракты и инвестиции, заявил губернатор Георгий Полтавченко.

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«Это выгодно, потому что это новые контакты, новые возможности, новые инвестиции в конечном итоге», — цитирует его «РИА Новости».

Полтавченко добавил, что проведение форума обходится городу «очень недорого».

ПМЭФ-2018 начал работу 24 мая и продлится до 26 мая. В этом году девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». В рамках деловой программы планируется обсудить влияние новых технологий на все сферы жизни. 

Ожидается, что в форуме также примет участие президент России Владимир Путин.

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