Ребенок провалился в открытый колодец в Саратове

В Саратове ребенок провалился в открытый колодец. Инцидент произошел на территории поликлиники в Ленинском районе города накануне, 23 мая.

Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе региональной прокуратуры, мальчик чудом остался жив. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. В частности, следователи выясняют, кто является собственником инженерного сооружения.

Агентство отмечает, что это не единственный подобный случай в Саратове за последнее время. Так, 18 марта в открытый колодец провалился девятилетний мальчик. А 3 февраля в канализационный люк упал пятилетний ребенок. Спасти его не удалось.

Портал iz.ru 9 апреля сообщал о том, что в Хабаровске проводится расследование по факту падения женщины с ребенком в открытый люк. Представление было внесено директору «Водоканала».