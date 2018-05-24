Вексельберг подтвердил переговоры с «Газпром энергохолдингом» о продаже «Т Плюс»

«Ренова» ведет переговоры с «Газпром энергохолдингом» о продаже энергокомпании «Т Плюс», сообщил 24 мая владелец бизнес-группы Виктор Вексельберг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, диалог сторон продолжается. При этом на вопрос журналистов сколько времени им потребуется на согласование условий, Вексельберг ответил — «долго».

Ранее появилась информация о том, что «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшая вместе со своим владельцем под санкции США, возобновила переговоров с «Газпром энергохолдинг» о продаже своей энергокомпании «Т Плюс». Сделка обсуждалась еще в 2011 году, тогда предполагалось, что «Ренова» получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС.

Петербургский международный экономический форум 24 мая официально начал работу в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он продлится до 26 мая.