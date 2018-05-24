Огромная арка под старину установлена в Барнауле

Декоративную арку под старину установили в Барнауле. Она появилась на улице Профинтерна. Высота конструкции — 4,5 м, а длина — 9 м.

Она покрыта декоративным слоем краски церта-патина медно-золотистого оттенка для создания эффекта старины. Стальной рисунок арки сделан с помощью лазерной резки, сообщает ресурс altapress.ru. Стоимость объекта не называется.

Между тем местные архитекторы в социальных сетях раскритиковали новшество, назвав его «визуальным мусором».

Известный барнаульский дизайнер Александр Целовальников предложил поместить на арке табличку с надписью «Триумфальная арка воздвигнута в честь победы невежества над здравым смыслом».