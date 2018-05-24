Прямой эфир

В КНДР пригрозили пересмотреть вопрос о саммите с США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи пригрозила пересмотреть вопрос о проведении саммита с США в случае их «неразумного» поведения и заставить Америку испытать «трагедию, которую они не могли даже себе вообразить». Официальное заявление представителя внешнеполитического ведомства КНДР опубликовано агентством ЦТАК.

Переступить черту
Каковы важнейшие итоги исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи

Такую негативную реакцию в стране вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, который сравнил КНДР с Ливией и заявил, что если Северная Корея не откажется от ядерной программы, то события могут пойти по ливийскому сценарию.

«Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство — ядерную державу — с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования», — говорится в официальном сообщении.

По словам Чхве Сон Хи, именно пример Ливии заставил Северную Корею начать укреплять свою обороноспособность.

Заместитель министра иностранных дел КНДР далее предложила Пенсу «задуматься о страшных последствиях своих слов» и отметила, что ее страна может заставить Америку «испытать неизведанную ими ранее трагедию, которую не могли даже себе представить».

«Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР — США», — цитирует слова заместителя министра «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в администрация президента США Дональда Трампа намерены получить дополнительные подтверждения относительно готовности Пхеньяна отказаться от разработки ядерного оружия. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНДР назвали Майка Пенса болваном за сравнение страны с Ливией
Трамп рассказал о дате встречи с Ким Чен Ыном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017