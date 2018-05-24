В КНДР пригрозили пересмотреть вопрос о саммите с США

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи пригрозила пересмотреть вопрос о проведении саммита с США в случае их «неразумного» поведения и заставить Америку испытать «трагедию, которую они не могли даже себе вообразить». Официальное заявление представителя внешнеполитического ведомства КНДР опубликовано агентством ЦТАК.

Такую негативную реакцию в стране вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, который сравнил КНДР с Ливией и заявил, что если Северная Корея не откажется от ядерной программы, то события могут пойти по ливийскому сценарию.

«Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство — ядерную державу — с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования», — говорится в официальном сообщении.

По словам Чхве Сон Хи, именно пример Ливии заставил Северную Корею начать укреплять свою обороноспособность.

Заместитель министра иностранных дел КНДР далее предложила Пенсу «задуматься о страшных последствиях своих слов» и отметила, что ее страна может заставить Америку «испытать неизведанную ими ранее трагедию, которую не могли даже себе представить».

«Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР — США», — цитирует слова заместителя министра «РИА Новости».

Ранее стало известно, что в администрация президента США Дональда Трампа намерены получить дополнительные подтверждения относительно готовности Пхеньяна отказаться от разработки ядерного оружия.