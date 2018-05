Экс-участник Sex Pistols даст концерт на границе КНДР и Южной Кореи

Бывший участник британской панк-группы Sex Pistols бас-гитарист Глен Мэтлок выступит на музыкальном фестивале в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

По данным организаторов фестиваля, который состоится с 21 по 24 июня, Мэтлок первым вышел с ними на связь, предложив бесплатно выступить на концерте.

Музыканта вдохновило на этот шаг успешное проведение межкорейского саммита, на котором впервые за десятилетие встретились лидеры КНДР и Южной Кореи, передает ТАСС.

Ожидается, что он исполнит одну из наиболее известных песен коллектива Anarchy in the U.K. Кроме того, он сыграет совместно с двумя южнокорейскими панк-группами — Crying Nut и No Brain.

Пока единственной западной рок-группой, которая давала концерты в КНДР, является словенская Laibach, дважды выступившая в Пхеньяне в 2015 году.

Sex Pistols была основана в 1975 году в Лондоне. Просуществовав всего три года, коллектив внес огромный вклад в развитие рок-музыки и стал олицетворением субкультуры панка.

Бывший фронтмен британской панк-рок-группы Sex Pistols Джон Лайдон, более известный как Джонни Роттен, ранее заявил о намерении участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» от Ирландии.