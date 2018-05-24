США намерены «спасать» Евросоюз от российской газовой зависимости

Страны Евросоюза ограничены в своих возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Во время обсуждения бюджета станы на следующий финансовый год Помпео заявил, что США будут и дальше принимать определенные шаги против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает телеканал «360».

Также Помпео считает, что Соединенные Штаты могут снизить зависимость Евросоюза от Кремля с помощью других вариантов, таких как доставки энергоресурсов через Кавказ и другие страны.

Президент России Владимир Путин 18 мая сообщал, что проект «Северный поток — 2» открыт для участиядругих стран. По его словам, этот газопровод выгоден для России, поэтому Москва будет за него бороться.

«Северный поток – 2» планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие наладить экспорт топлива в страны ЕС.