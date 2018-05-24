Прямой эфир

США намерены «спасать» Евросоюз от российской газовой зависимости

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза ограничены в своих возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Во время обсуждения бюджета станы на следующий финансовый год Помпео заявил, что США будут и дальше принимать определенные шаги против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает телеканал «360».

Также Помпео считает, что Соединенные Штаты могут снизить зависимость Евросоюза от Кремля с помощью других вариантов, таких как доставки энергоресурсов через Кавказ и другие страны.

Президент России Владимир Путин 18 мая сообщал, что проект «Северный поток — 2» открыт для участиядругих стран. По его словам, этот газопровод выгоден для России, поэтому Москва будет за него бороться.

«Северный поток – 2» планируется проложить от побережья России через Балтийское море до Германии. Его совокупная мощность составляет около 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие наладить экспорт топлива в страны ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в навязывании газа Европе
Помпео пообещал России еще больше санкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017