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Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль

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В посольстве России в Лондоне прокомментировали видеообращение Юлии Скрипаль и отметили, что оно вызывает много вопросов об условиях содержания девушки и давлении, оказываемом на нее.

Пресс-секретарь диппредставительства считает, что текст для Юлии был написан заранее, причем на английском носителем языка. Это впечатление подтверждают и собственноручные письма девушки, сообщает «РИА Новости».

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Также дипломат заявил, что британская сторона обязана предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией, как обязывают консульские конвенции. В посольстве уважают частную жизнь девушки, но хотели бы убедиться, что ее не удерживают против воли и не заставляют делать заявления.

Кроме того, представитель посольства отметил, что дипломаты были рады видеть Юлию в хорошем самочувствии, а сообщение, которая она зачитала, дало им много новой информации.

Ранее племянница британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала первое после инцидента в Солсбери видеообращение дочери разведчика Юлии и заподозрила, что текст, который девушка впоследствии зачитала, выдали ей заранее.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.

Ранее 23 мая стало известно о первом видеообращении Юлии Скрипаль с момента отравления.

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