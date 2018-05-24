Пентагон намерен ускорить поставки оружия Украине
Пентагон ищет посредника, который на постоянной основе будет осуществлять прямые поставки вооружения Украине.
Как сообщает портал Defense One со ссылкой на замминистра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд, военное ведомство уже обратилось к специальным посредникам для ускорения процесса поставок оружия союзным странам — Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.
По словам Лорд, подобная практика позволяет «в несколько раз сократить время на поставку вооружений» союзникам.
В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. МИД России раскритиковал решение США и других стран о поставках оружия Украине.