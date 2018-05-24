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Пентагон намерен ускорить поставки оружия Украине

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Пентагон ищет посредника, который на постоянной основе будет осуществлять прямые поставки вооружения Украине.

Как сообщает портал Defense One со ссылкой на замминистра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд, военное ведомство уже обратилось к специальным посредникам для ускорения процесса поставок оружия союзным странам — Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

По словам Лорд, подобная практика позволяет «в несколько раз сократить время на поставку вооружений» союзникам.

В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. МИД России раскритиковал решение США и других стран о поставках оружия Украине. 

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