Благодаря системе распознавания лиц Сбербанка пойманы 42 преступника

Система распознавания лиц, разработанная Сбербанком и компанией VisionLabs, за один месяц тестирования в Московском метрополитене помогла правоохранителям задержать 42 преступника. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что в разработке проекта по идентификации по голосу и лицам компании продвинулись достаточно хорошо. Программа в московском метро тестировалась в пилотном режиме, пишет «РИА Новости».

Эксперимент провели на четырех станциях, но технологию применили не на пропускной режим, а на розыск преступников. Всего было загружено около 50 тыс. фотографий людей, находящихся в базе данных федерального розыска.

Кузнецов уверен, что технология будет востребована везде, где есть массовое скопление народа, а также для поиска пропавших. Внедрение системы распознавания лиц президент Сбербанка Герман Греф обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Официальная церемония открытия Петербургского международного экономического форума пройдет 24 мая. Ежегодно ПМЭФ принимает более 10 тыс. человек более чем из 120 государств.