В посольстве России заявили о возможном давлении на Юлию Скрипаль

Заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением и усиливают подозрению в отношении условий, в которых содержится россиянка. Такое заявление сделали в российском посольстве в Лондоне.

Пресс-секретарь диппредставительства прокомментировал видеообращение Юлии и заявил, что был рад видеть ее в хорошем самочувствии. Однако затем дипломат выразил обеспокоенность относительно условий, в которых содержится Юлия, сообщает ТАСС.

Также пресс-секретарь отметил, что текст обращения был подготовлен заранее и предположительно был написан на английском носителем языка, а затем переведен на русский.

Дипломат добавил, что показанный ролик не освобождает британские власти от обязательств по консульским конвенциям и заявил, что сотрудники диппредставительства хотели бы встретиться с Юлией, чтобы убедиться, что она не делала заявление под давлением и удерживается против своей воли.

Ранее племянница британского агента и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория прокомментировала первое после инцидента в Солсбери видеообращение дочери разведчика Юлии и заподозрила двоюродную сестру в том, что ей выдали текст, который та впоследствии зачитала.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.

Ранее 23 мая стало известно о первом видеообращении Юлии Скрипаль с момента отравления.