Курс ЦБ
$
Газета
Главное
ПМЭФ’18
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
ПМЭФ` 18
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Новый легкий и все-все-все

Что покажут на HeliRussia 2018
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Главный слайд
Начало статьи
Новый легкий и все-все-все
2018-05-23 23:25:53">
2018-05-23 23:25:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное медиасобытие российской вертолётной индустрии в очередной раз стартует в Москве: в Крокус-Экспо открывается выставка HeliRussia. Портал iz.ru разбирался в новостях.

Гвоздь программы

На выставке будет представлен новейший российский легкий вертолет VRT-500, создаваемых КБ «VR-Технологии» концерна «Вертолеты России». Машина взлётной массой 1.6 тонны должна нести до 750 килограммов полезной нагрузки. Её первый полет ожидается в следующем году. Вертолёт строится по соосной схеме, в конструкции активно используются композитные материалы.

С опозданием на 10 лет
Какие вертолетоносцы получит ВМФ России

«Вертолеты России» намерены до 2030 года продать не менее 700 вертолетов этого типа, заняв 15 процентов мирового рынка вертолетов массой до двух тонн.

Рост «гражданки»

HeliRussia 2018 проходит на фоне падения доли военного производства, в том числе в вертолётной отрасли. Большая часть из 220 машин, которые планируют выпустить в этом году «Вертолеты России», будет поставлена коммерческим заказчикам — как отечественным, так и импортным. Популярностью пользуются как усовершенствованные версии старых моделей, типа Ми-171А2, так и новые машины — такие, как лёгкий вертолёт «Ансат». Их в этом году должно быть произведено 45, при этом поставки запланированы как для отечественных, так и для иностранных заказчиков. В частности, спросом пользуются «Ансаты» в медицинском варианте.

Helirussia 2018 лонг

Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Минобороны построит мультимедийный авиаполигон
Для соревнований «Авиадартс» создадут сложную боевую обстановку

Уровень производства чуть подрос по сравнению с 2017 годом, когда российские вертолетостроители произвели 214 машин, но с учетом сокращения доли военной продукции, можно говорить о расширении присутствия отечественных производителей на рынке коммерческих вертолетов. Общий объем портфеля заказов холдинга в настоящее время превышает 500 вертолетов, включая сюда как военные, так и гражданские машины.

Малодвигателье

Выставка, к сожалению, не даст ответа на ключевой вопрос современного российского вертолетостроения: о двигателях. Основная «моторная» программа — ВК-2500 Климова — призвана заменить «украинские» ТВ-3-117, ранее ставившиеся на вертолеты среднего класса, как боевые, так и гражданские, а в перспективе двигатель ПД-12 закроет нишу Д-136, предназначенного для тяжелых Ми-26. Отечественный двигатель — ТВ-7-117 — должен быть установлен и на средне-тяжелом вертолете Ми-38, который в этом году планируется запустить в серийное производство.

Контракт на скорость
Вертолеты нового поколения будут существенно быстрее нынешних

Однако у России отсутствует собственный двигатель для вертолетов средне-легкого и ниже класса. Вертолеты «Ансат», Ка-62, Ка-226 используют импортные силовые установки, и прогресс в разработке двигателей соответствующего класса в России пока не очень заметен: ВК-800В, который должны были сертифицировать еще в 2016 году, превратился в откровенный долгострой, а последние новости по этому проекту датируются 2015 годом.

Беспилотники

На HeliRussia 2018 будут представлены 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения. В том числе аппараты «Ворон-700», «Коршун-1», «Сириус», «Бриз», «Геоскан 201» и «Геоскан 401», различные версии БПЛА Zala, а также исследовательский квадрокоптер от МАИ и авиагрузовая платформа SKYF.

Эти аппараты могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в основном, для наблюдательных, патрульных и исследовательских задач. Ряд машин предлагается в противопожарном варианте.

Некоторые аппараты, такие, как «Сириус», специально разработаны для применения в арктических условиях.

Helirussia 2018 лонг 2

Американский вертолет Helicopter Bell 505 Jet Ranger X

Фото: TASS/Zuma/Roman Vondrous

Совершенствование электроники и подвесного оборудования дает все большие возможности для создания беспилотных аппаратов различных типов, находящих спрос и в военных и в гражданских структурах. Отдельно стоит отметить их возможности для полицейских задач и служб безопасности, особенно при необходимости контролировать обширные малонаселенные пространства.

Не только Турция
Чего ждет российский военный экспорт от выставки Eurasia Airshow?

Иностранцы

Из зарубежных премьер стоит отметить Bell 505 Jet Ranger X. Этот американский вертолет с французским двигателем Arrius 2R будет поставляться в Россию — в ближайшее время планируется его сертификация «Росавиацией». Стоит отметить также вертолет Н125 от «Эрбас Хеликоптер» с обновленным навигационным оборудованием, позволяющим беспроводное подключение мобильных устройств для обновления картографических баз данных и переноса полетных заданий.

***

В общей сложности в выставке примут участие 246 компаний, включая 49 иностранных из 19 стран. Популярность форума остается высокой — в юбилейной выставке 2017 года участвовали 237 компаний, в том числе 50 зарубежных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолетное будущее
Отсутствие новой гражданской модели грозит «Вертолетам России» потерей рынка
Самолеты и вертолеты ВКС России в будущем станут беспилотными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017