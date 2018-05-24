Новый легкий и все-все-все

Главное медиасобытие российской вертолётной индустрии в очередной раз стартует в Москве: в Крокус-Экспо открывается выставка HeliRussia. Портал iz.ru разбирался в новостях.

Гвоздь программы

На выставке будет представлен новейший российский легкий вертолет VRT-500, создаваемых КБ «VR-Технологии» концерна «Вертолеты России». Машина взлётной массой 1.6 тонны должна нести до 750 килограммов полезной нагрузки. Её первый полет ожидается в следующем году. Вертолёт строится по соосной схеме, в конструкции активно используются композитные материалы.

«Вертолеты России» намерены до 2030 года продать не менее 700 вертолетов этого типа, заняв 15 процентов мирового рынка вертолетов массой до двух тонн.

Рост «гражданки»

HeliRussia 2018 проходит на фоне падения доли военного производства, в том числе в вертолётной отрасли. Большая часть из 220 машин, которые планируют выпустить в этом году «Вертолеты России», будет поставлена коммерческим заказчикам — как отечественным, так и импортным. Популярностью пользуются как усовершенствованные версии старых моделей, типа Ми-171А2, так и новые машины — такие, как лёгкий вертолёт «Ансат». Их в этом году должно быть произведено 45, при этом поставки запланированы как для отечественных, так и для иностранных заказчиков. В частности, спросом пользуются «Ансаты» в медицинском варианте.

Helirussia 2018 лонг Двигатель ВК-2500ПС и блок автоматического регулирования Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Уровень производства чуть подрос по сравнению с 2017 годом, когда российские вертолетостроители произвели 214 машин, но с учетом сокращения доли военной продукции, можно говорить о расширении присутствия отечественных производителей на рынке коммерческих вертолетов. Общий объем портфеля заказов холдинга в настоящее время превышает 500 вертолетов, включая сюда как военные, так и гражданские машины.

Малодвигателье

Выставка, к сожалению, не даст ответа на ключевой вопрос современного российского вертолетостроения: о двигателях. Основная «моторная» программа — ВК-2500 Климова — призвана заменить «украинские» ТВ-3-117, ранее ставившиеся на вертолеты среднего класса, как боевые, так и гражданские, а в перспективе двигатель ПД-12 закроет нишу Д-136, предназначенного для тяжелых Ми-26. Отечественный двигатель — ТВ-7-117 — должен быть установлен и на средне-тяжелом вертолете Ми-38, который в этом году планируется запустить в серийное производство.

Однако у России отсутствует собственный двигатель для вертолетов средне-легкого и ниже класса. Вертолеты «Ансат», Ка-62, Ка-226 используют импортные силовые установки, и прогресс в разработке двигателей соответствующего класса в России пока не очень заметен: ВК-800В, который должны были сертифицировать еще в 2016 году, превратился в откровенный долгострой, а последние новости по этому проекту датируются 2015 годом.

Беспилотники

На HeliRussia 2018 будут представлены 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения. В том числе аппараты «Ворон-700», «Коршун-1», «Сириус», «Бриз», «Геоскан 201» и «Геоскан 401», различные версии БПЛА Zala, а также исследовательский квадрокоптер от МАИ и авиагрузовая платформа SKYF.

Эти аппараты могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях, в основном, для наблюдательных, патрульных и исследовательских задач. Ряд машин предлагается в противопожарном варианте.

Некоторые аппараты, такие, как «Сириус», специально разработаны для применения в арктических условиях.

Helirussia 2018 лонг 2 Американский вертолет Helicopter Bell 505 Jet Ranger X Фото: TASS/Zuma/Roman Vondrous

Совершенствование электроники и подвесного оборудования дает все большие возможности для создания беспилотных аппаратов различных типов, находящих спрос и в военных и в гражданских структурах. Отдельно стоит отметить их возможности для полицейских задач и служб безопасности, особенно при необходимости контролировать обширные малонаселенные пространства.

Иностранцы

Из зарубежных премьер стоит отметить Bell 505 Jet Ranger X. Этот американский вертолет с французским двигателем Arrius 2R будет поставляться в Россию — в ближайшее время планируется его сертификация «Росавиацией». Стоит отметить также вертолет Н125 от «Эрбас Хеликоптер» с обновленным навигационным оборудованием, позволяющим беспроводное подключение мобильных устройств для обновления картографических баз данных и переноса полетных заданий.

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В общей сложности в выставке примут участие 246 компаний, включая 49 иностранных из 19 стран. Популярность форума остается высокой — в юбилейной выставке 2017 года участвовали 237 компаний, в том числе 50 зарубежных.