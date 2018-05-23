Госучреждения США не могут избавиться от продукции «Касперского»

Государственные учреждения США не в состоянии исполнить директиву о запрете продукции «Лаборатории Касперского».

Как пишет The Daily Beast, код компании слишком глубоко внедрен в компьютерную инфраструктуру учреждений, что не позволяет избавиться от него быстро и безболезненно.

«Это очень запутанно и займет еще больше года. Конгресс не дал никаких денег, чтобы заменить эти устройства», — заявил изданию источник в правительстве.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продуктов «Лаборатории Касперского».

Подобные действия были вызваны опасениями американских чиновников в том, что компания сотрудничает со спецслужбами РФ и может использовать свои программы для шпионажа или хакерских атак.