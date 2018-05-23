Около 1 млн человек посетили фестиваль «Рыбная неделя» в первые дни

Со дня открытия гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» в Москве его посетили порядка 1 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

Он рассказал о том, что посетители фестиваля купили более 85 т рыбы и морепродуктов.

В столице продолжается #Рыбнаянеделя. В первые дни фестиваль посетили около миллиона человек. Они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов. "Рыбная неделя" идет до 27 мая. https://t.co/CcDed3onHO pic.twitter.com/d5uWia1Gct — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 23, 2018

Ранее сообщалось, что почти 20 рынков Москвы принимают участие в «Рыбной неделе». Во время фестиваля планируется провести около 55 дегустаций, а также мастер-классов по приготовлению рыбных блюд и разделке свежей и замороженной рыбы.

Фестиваль «Рыбная неделя» проходит с 17 по 27 мая на 12 городских площадках. Центром народных гуляний станет площадь Революции. Кроме того, принять участие в нем можно будет на Новом Арбате, Кузнецком Мосту, Тверской площади и в подмосковном Зеленограде.