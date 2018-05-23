Около 1 млн человек посетили фестиваль «Рыбная неделя» в первые дни
Со дня открытия гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» в Москве его посетили порядка 1 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Он рассказал о том, что посетители фестиваля купили более 85 т рыбы и морепродуктов.
Ранее сообщалось, что почти 20 рынков Москвы принимают участие в «Рыбной неделе». Во время фестиваля планируется провести около 55 дегустаций, а также мастер-классов по приготовлению рыбных блюд и разделке свежей и замороженной рыбы.
Фестиваль «Рыбная неделя» проходит с 17 по 27 мая на 12 городских площадках. Центром народных гуляний станет площадь Революции. Кроме того, принять участие в нем можно будет на Новом Арбате, Кузнецком Мосту, Тверской площади и в подмосковном Зеленограде.