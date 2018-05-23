Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин

В России планируют снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, снижение произойдет не позднее 1 июля 2018 года.

Вице-премьер отметил, что акцизы на дизельное топливо снизят на 2 тыс. рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тыс. рублей.

«Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Правительство поручило Минфину подготовить соответствующий законопроект не позднее 28 мая. Кроме того, ведомству предстоит в третьем квартале 2018 года при необходимости представить кабмину поправки в бюджет из-за изменений ставок акцизов на бензин и дизтопливо.

С начала 2018 года цены на дизельное топливо выросли на 9%, а на бензин — на 4,7%. Ситуацию, в частности, связывают с повышением акцизов.

Цена на бензин достигла психологической отметки в 40 рублей в конце апреля. По мнению экспертов, рост стоимости связан с сезонным спросом и увеличением налогов. Участники рынка считают, что регулировать цены можно за счет снижения сборов.