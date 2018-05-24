Экс-директор «Ростова» может стать начальником команды «Рубина»

В ближайшее время в «Рубине» могут произойти кадровые изменения на одном из незаметных, но довольно важных постов. На должность начальника команды планируется назначение бывшего исполнительного директора «Ростова» Константина Дзюбы, сообщил «Известиям» источник в клубе. По его словам, бывший полузащитник второй команды «Рубина» неформально сотрудничает с казанцами уже с зимы, но пока не получил официальный пост. Его приход был инициирован главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, отметил собеседник «Известий».

— Дзюба является человеком Бердыева, одним из его «доверенных лиц», — рассказал он. — Его приход в «Рубин» был делом времени.

Сам 34-летний функционер отказался комментировать эту информацию.

— Пока что без комментариев, — сказал «Известиям» Константин Дзюба. — Когда будет официальная информация, вы обязательно всё узнаете.

Константин Дзюба является уроженцем Смоленска и сыном бывшего генерального директора местного «Кристалла» Юрия Дзюбы. В 2000 году он был приглашен в юношескую сборную России футболистов 1983 года рождения, главным тренером которой был Сергей Стукашов, знакомый с Курбаном Бердыевым со времен выступлений в высшей лиге чемпионата СССР в составе за алма-атинский «Кайрат» в 1970-е годы.

В середине 2000-х Константин Дзюба играл за «Рубин-2», а после завершения карьеры совместно с отцом стал учредителем международного агентства «Рубин», занимавшегося поиском футболистов для одноименной команды, главным тренером которой в 2001–2013 годах был Курбан Бердыев.

С 2015-го по 2017 годы Константин Дзюба являлся исполнительным директором «Ростова». После возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» в июне 2017 года он оставался последним из его команды, не ушедшим из стана ростовчан, но осенью прошлого года он оставил должность по собственному желанию.

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