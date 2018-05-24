Прямой эфир

Экс-директор «Ростова» может стать начальником команды «Рубина»

Константин Дзюба в ближайшее время может занять руководящий пост в административном штабе казанского клуба
0
Фото: fc-rostov.ru/ФК «Ростов»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время в «Рубине» могут произойти кадровые изменения на одном из незаметных, но довольно важных постов. На должность начальника команды планируется назначение бывшего исполнительного директора «Ростова» Константина Дзюбы, сообщил «Известиям» источник в клубе. По его словам, бывший полузащитник второй команды «Рубина» неформально сотрудничает с казанцами уже с зимы, но пока не получил официальный пост. Его приход был инициирован главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым, отметил собеседник «Известий».

— Дзюба является человеком Бердыева, одним из его «доверенных лиц», — рассказал он. — Его приход в «Рубин» был делом времени.

Сам 34-летний функционер отказался комментировать эту информацию.

— Пока что без комментариев, — сказал «Известиям» Константин Дзюба. — Когда будет официальная информация, вы обязательно всё узнаете.

Константин Дзюба является уроженцем Смоленска и сыном бывшего генерального директора местного «Кристалла» Юрия Дзюбы. В 2000 году он был приглашен в юношескую сборную России футболистов 1983 года рождения, главным тренером которой был Сергей Стукашов, знакомый с Курбаном Бердыевым со времен выступлений в высшей лиге чемпионата СССР в составе за алма-атинский «Кайрат» в 1970-е годы.

В середине 2000-х Константин Дзюба играл за «Рубин-2», а после завершения карьеры совместно с отцом стал учредителем международного агентства «Рубин», занимавшегося поиском футболистов для одноименной команды, главным тренером которой в 2001–2013 годах был Курбан Бердыев.

С 2015-го по 2017 годы Константин Дзюба являлся исполнительным директором «Ростова». После возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» в июне 2017 года он оставался последним из его команды, не ушедшим из стана ростовчан, но осенью прошлого года он оставил должность по собственному желанию.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017