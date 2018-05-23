Этап Кубка Мира по вертолетным гонкам прошел в Тверской области

На аэродроме Конаково в Тверской области с 19 по 20 мая прошел Первого этапа Кубка Мира по вертолетным гонкам. Спортсмены соревновались по системе play-off в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов». Россия была представлена опытными пилотами на вертолетах Ми-2 и Robinson-44.

В четырех этапах Кубка мира планируют принять участие титулованные экипажи из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Польши, Украины, России. Следующие состязания пройдут в Великобритании, Белоруссии и Польше, информируют Тверские ведомости.

Как писал портал iz.ru, 21 мая в Москве открылся благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина», который отмечает в этом году 10-летний юбилей. Как рассказала руководитель мероприятия, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, в фестивале принимают участие 600 гимнасток, при этом проезд, проживание и питание им оплатил ее благотворительный фонд.