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Президент Италии передал юристу Конте мандат премьера

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Фото: TASS/Zuma/Jin Yu
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Президент Италии Серджо Маттарелла предложил юристу и профессору Флорентийского университета Джузеппе Конте занять пост премьер-министра страны. Об этом сообщил генсек администрации главы государства Уго Дзампетти.

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«Профессору Джузеппе Конте передан мандат на формирование правительства. Он должен в ближайшее время дать ответ», — цитирует его ТАСС.

Кандидатуру юриста президенту Италии представили лидеры общественно-политического «Движения 5 звезд» и партии «Лига». Если Джузеппе Конте согласится принять мандат, он должен будет ознакомить главу государства с кадровым составом кабмина, а затем принести присягу и получить вотум доверия в парламенте.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Италии 4 марта, большинство голосов набрала объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями «Вперед, Италия!», «Лига» и «Братья Италии». Она заручилась поддержкой 37% избирателей. 

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