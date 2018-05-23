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МВД проверит работу полиции Кубани после жестокого убийства женщины

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Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Биятов
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В Краснодарский край направлена комиссия центрального аппарата МВД для проверки сотрудников отдела местной полиции. Поводом для проверки стало жестокое убийство многодетной матери, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Псебайский кошмар
Как в Краснодарском крае зверствуют подростки

Она отметила, что члены комиссии проверят информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД РФ по Мостовскому району Краснодарского края.

«Комиссией будут тщательно изучены все имеющиеся материалы, а также дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории», — отметила Волк.

Она добавила, что в случае выявления нарушений все виновные будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

В ночь на 14 мая в поселке Псебай группа подростков изнасиловала и убила 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Сотрудники полиции задержали 16-летнего одноклассника сына убитой и 20-летнего мужчину.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Сотни местных жителей устроили акцию протеста у здания полиции и потребовали наказать виновных. Они утверждают, что молодые люди, которые причастны к преступлению, держат в страхе весь поселок.

Дело об убийстве многодетной матери находится на контроле у сотрудников центрального аппарата Следственного комитета России.

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