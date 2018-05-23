МВД проверит работу полиции Кубани после жестокого убийства женщины

В Краснодарский край направлена комиссия центрального аппарата МВД для проверки сотрудников отдела местной полиции. Поводом для проверки стало жестокое убийство многодетной матери, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что члены комиссии проверят информацию о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД РФ по Мостовскому району Краснодарского края.

«Комиссией будут тщательно изучены все имеющиеся материалы, а также дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация профилактической работы с несовершеннолетними на подведомственной территории», — отметила Волк.

Она добавила, что в случае выявления нарушений все виновные будут привлечены к ответственности, говорится в сообщении.

В ночь на 14 мая в поселке Псебай группа подростков изнасиловала и убила 40-летнюю мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. Сотрудники полиции задержали 16-летнего одноклассника сына убитой и 20-летнего мужчину.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс. Сотни местных жителей устроили акцию протеста у здания полиции и потребовали наказать виновных. Они утверждают, что молодые люди, которые причастны к преступлению, держат в страхе весь поселок.

Дело об убийстве многодетной матери находится на контроле у сотрудников центрального аппарата Следственного комитета России.