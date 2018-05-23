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Путину доложили о смерти онкобольной из Апатитов Дарьи Стариковой

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Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Дарья Старикова 15 июня 2017 года пожаловалась Владимиру Путину через «прямую линию» на некачественное медицинское обслуживание в Апатитах.

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Она рассказала, что врачи местной больницы поставили ей неверный диагноз и лечили от межпозвоночного остеохондроза. Позже выяснилось, что у девушки был рак четвертой стадии. Из-за этой ошибки было упущено время в лечении.

После обращения к Путину Старикову привезли в Москву и провели несколько курсов химиотерапии. В Минздраве заявили, что врачи московского НИИ онкологии имени Герцена предприняли все возможное, чтобы вылечить Старикову от рака, однако спасти ей жизнь так и не удалось. Девушка скончалась 21 мая.

Сразу после обращения через «прямую линию» было заведено уголовное дело о халатности. Сообщается, что расследование продолжится и после смерти Стариковой.

У онкобольной девушки осталась семилетняя дочь, опеку над которой оформила ее тетя. 23 мая сообщалось, что тело Стариковой доставили из Москвы в родной город.

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