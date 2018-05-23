Глава департамента Sberbank CIB покидает пост по соглашению сторон

Руководитель аналитического департамента Sberbank CIB Александр Кудрин покидает пост по соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе инвестбанка.

«Уход Александра Кудрина планируется по соглашению сторон», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее из Sberbank CIB был уволен аналитик Алекс Фэк, автор отчетов о состоянии российского нефтегазового сектора. Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев, комментируя увольнение Фэка, заявил, что причиной такого решения стал отчет, выполненный непрофессионально и с явными нарушениями.

В конце марта глава Сбербанка Герман Греф опроверг слухи о том, что он может войти в состав нового правительства, сформированного после выборов президента. Он заявил о том, что не получал подобного предложения и встречается с главой государства исключительно по делам Сбербанка.