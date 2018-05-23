Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин

Акцизы на бензин и дизельное топливо в России снизят не позднее 1 июля 2018 года. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отметил, что данный шаг позволит стабилизировать ситуацию на рынке. В частности, акцизы на дизельное топливо снизят на 2 тыс. рублей, а на бензин — на 3 тыс. рублей.

Козак добавил, что данное решение обусловлено тем, что с 2010 года акцизы на бензин выросли в 2,5 раза.

«И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты», — отметил Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее о намерении российских властей снизить акцизы на бензин и дизельное топливо сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он подчеркнул, что эта мера позволит снизить цены на топливо для розничного потребителя.

В текущем году цены на бензин выросли на 4,7%, на дизельное топливо — на 9%. Эксперты связывают рост с укреплением рубля, повышением акцизов и повышением цен на нефть. По их мнению, к концу 2018 года стоимость бензина в России может достичь 55 рублей за литр.