Прямой эфир

Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акцизы на бензин и дизельное топливо в России снизят не позднее 1 июля 2018 года. С таким заявлением выступил вице-премьер Дмитрий Козак.

Заправки без керосина
На АЗС предложили разрешить продажу только бензина, дизеля и газа

Он отметил, что данный шаг позволит стабилизировать ситуацию на рынке. В частности, акцизы на дизельное топливо снизят на 2 тыс. рублей, а на бензин — на 3 тыс. рублей.

Козак добавил, что данное решение обусловлено тем, что с 2010 года акцизы на бензин выросли в 2,5 раза.

«И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты», — отметил Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее о намерении российских властей снизить акцизы на бензин и дизельное топливо сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он подчеркнул, что эта мера позволит снизить цены на топливо для розничного потребителя.

В текущем году цены на бензин выросли на 4,7%, на дизельное топливо — на 9%. Эксперты связывают рост с укреплением рубля, повышением акцизов и повышением цен на нефть. По их мнению, к концу 2018 года стоимость бензина в России может достичь 55 рублей за литр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Центробанке объяснили рост цен на бензин
ФАС пригрозила миллиардным штрафом за завышение цен на бензин в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017