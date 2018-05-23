Председатель тренерского комитета сборной Японии по карате провел семинар в Орле

Председатель тренерского комитета национальной сборной команды Японии по карате Масао Кагава проводит учебно-тренировочный семинар в Орле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Семинар проводится с 21 по 24 мая в спорткомплексе «Орел-Карат». На второй день мероприятия его посетил врио губернатора Андрей Клычков. Он отметил тот факт, что проведение семинара сенсеем Масао Кагавой является подтверждением авторитета орловской школы карате, сообщает InfoOrel.ru.

В рамках семинара программу в разделе кумите изучили лучшие спортсмены Орловской области. Масао Кагава пожелал успеха спортсменам на предстоящей Олимпиаде, которая пройдет в Японии в 2020 году.

Масао Кагава подготовил девять чемпионов и около 20 призеров чемпионатов мира по карате. Совместно с ним в семинаре принял участие Виктор Хан — вице-президент Федерации карате России, президент спортклуба «Раменки».