Путин предложил увеличить численность пожарных служб

Численность российских пожарных служб необходимо увеличить, а также технически их перевооружить. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Глава государства подчеркнул, что численность пожарных служб необходимо довести хотя бы до нормативов, которые были предложены ранее, сообщает «РИА Новости».

«Это комплексная задача», — указал Путин, поручив Титову подготовить соответствующие предложения.

На прошлой неделе Совет Федерации предложил ввести в России обязательное противопожарное страхование, которое позволит гражданам получать выплаты в случае нанесения вреда здоровью или гибели из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, сенаторы считают целесообразным усиление уголовного наказания за нарушения мер безопасности, повлекшие смерть или тяжкий вред здоровью человека, а также за уклонение от выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора.