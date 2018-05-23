Прямой эфир

Путин предложил увеличить численность пожарных служб

0
Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность российских пожарных служб необходимо увеличить, а также технически их перевооружить. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Глава государства подчеркнул, что численность пожарных служб необходимо довести хотя бы до нормативов, которые были предложены ранее, сообщает «РИА Новости».

«Это комплексная задача», — указал Путин, поручив Титову подготовить соответствующие предложения.

На прошлой неделе Совет Федерации предложил ввести в России обязательное противопожарное страхование, которое позволит гражданам получать выплаты в случае нанесения вреда здоровью или гибели из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме того, сенаторы считают целесообразным усиление уголовного наказания за нарушения мер безопасности, повлекшие смерть или тяжкий вред здоровью человека, а также за уклонение от выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Макрон обсудят международные проблемы на встрече в Петербурге
Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017